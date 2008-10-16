Открылся IV украинский форум по вопросам кардиологии

Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО приняла участие в торжественном открытии IV украинского форума «Спорные вопросы кардиологии и кардиохирургии вроджених пороков сердца».

Как сообщили УНИНА в пресс-службе фонда “Украина 3000”, в мероприятии, которое состоялось в Научно-практическом медицинском Центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, также приняли участие министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ, заместитель министра здравоохранения Украины Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ, директор Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины Илья ЕМЕЦ.

Обращаясь к участникам форума, К.ЮЩЕНКО сказала: «В Украине ежегодно рождается около девяти тысяч детей с вродженими аномалиями сердечно-сосудистой системы. Для большинства из них кардиохирургическая операция – единственный путь спасти жизнь. Я горжусь тем, что благодаря вашим знаниям и высокому профессионализму сегодня в Украине выполняется коррекция самых сложных вроджених пороков сердца, независимо от возраста пациентов».

К.ЮЩЕНКО рассказала о проектах, которые инициирует и реализует Фонд «Украина 3000» в сфере медицины, и в частности – оказание медицинской помощи детям с пороками сердца. Она напомнила об акции «Здоровое сердце ребенка», которую Фонд провел с компанией «Макдональдз Юкрейн» в 2006 году, и семинар «Кардиопедиатр обращается к педиатру», который состоялся 2007 года. Также пани Екатерина рассказала о сотрудничестве Фонда с ведущим специалистами-кардиохирургами мира – профессором Вильямом НОВИКОМ (США) и профессором Паулем ФОГТОМ (Швейцария).

Председатель Наблюдательного совета фонда «Украина 3000» особо отметила высокий профессиональный уровень специалистов Центра детской кардиологии и кардиохирургии. «Мы хорошо знаем и очень высоко ценим работу, которую проводит Центр. Даже строя первую в Украине детскую больницу мирового уровня – Всеукраинский центр охраны здоровья матери и ребенка – мы сознательно отказались от создания в ней кардиохирургического отделения. Ведь полностью доверяем опыту и успехам Центра детской кардиологии и кардиохирургии», – подчеркнула она.

Также перед участниками форума выступили министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ, заместитель министра здравоохранения В.ЛАЗОРИШИНЕЦ, директор Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины И.ЕМЕЦ.

Во время заседания был установлен телемост с Одесской областной больницей.

После завершения церемонии Е.ЮЩЕНКО осмотрела Центр детской кардиологии и кардиохирургии. Она посетила отделение реанимации, а также заходила в палаты и пообщалась с маленькими пациентами и их родителями.

IV украинский форум вроджених пороков сердца «Спорные вопросы кардиологии и кардиохирургии вродженных пороков сердца» проходит в Киеве 16-18 октября 2008 года. В форуме принимают участие около 300 ведущих кардиологов и кардиохирургов из Бельгии, Франции и Украины. В рамках форума запланированы сессионные заседания, а также телеконференция между тремя клиниками – Центром детской кардиологии и кардиохирургии, Одесской областной больницей и Children`s Hospital & Regional Medical Center города Сиэтла (США). Такая телеконференция проходит в Украине впервые и демонстрирует новый уровень развития телемедицины в нашей стране.