В Днепре закрыли производство салатов, зараженных кишечной палочкой
В Днепре оперативники Управления защиты экономики в области на этой неделе разоблачили и прекратили деятельность производства овощных салатов «по-корейски», в которых выявлена кишечная палочка
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, организаторы нелегального предприятия занимались изготовлением и сбытом недоброкачественной продукции в течение последнего года.
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Мощность производства составляла около 50 тонн пищевой продукции, что обеспечивало организаторам ежемесячный доход в сумме 900 тыс. грн.
Недоброкачественные салаты распространялись на потребительских рынках региона.
Изготавливались и фасовались овощи в условиях явного нарушения санитарных норм.
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«По результатам проведенного лабораторного исследования салатов «по-корейски», выявлена кишечная палочка, которая при употреблении в пищу является опасной для здоровья человека», - говорится в сообщении.
В рамках открытого уголовного производства по ст. 227 (выпуск или реализация недоброкачественной продукции) Уголовного кодекса Украины, проведены обыски в производственном помещении и по юридическому адресу общества.
Изъято 4,5 т готовой продукции, этикетки, штрих-коды, бухгалтерскую и «черновую» документацию.