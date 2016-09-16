В Днепре закрыли производство салатов, зараженных кишечной палочкой

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, организаторы нелегального предприятия занимались изготовлением и сбытом недоброкачественной продукции в течение последнего года.

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Мощность производства составляла около 50 тонн пищевой продукции, что обеспечивало организаторам ежемесячный доход в сумме 900 тыс. грн.

Недоброкачественные салаты распространялись на потребительских рынках региона.

Изготавливались и фасовались овощи в условиях явного нарушения санитарных норм.

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«По результатам проведенного лабораторного исследования салатов «по-корейски», выявлена кишечная палочка, которая при употреблении в пищу является опасной для здоровья человека», - говорится в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 227 (выпуск или реализация недоброкачественной продукции) Уголовного кодекса Украины, проведены обыски в производственном помещении и по юридическому адресу общества.

Изъято 4,5 т готовой продукции, этикетки, штрих-коды, бухгалтерскую и «черновую» документацию.