В Минздраве выбрали директора Центра общественного здоровья

15 сентября завершился финальный этап открытого отбора кандидатов на должность Генерального директора Государственного учреждения «Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины».

Шестеро претендентов, которые подали документы для участия в конкурсе и прошедшие отбор на соответствие квалификационным требованиям представили свое видение развития сферы общественного здравоохранения и учреждения, которую планируют возглавить.

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В последней стадии открытого отбора приняли участие:

Елена Ещенко – доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии НМАПО имени П.Л. Шупика.

Виталий Кононенко – заместитель главного врача по организации и управлению Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины.

Людмила Мухарская – председатель правления Всеукраинского союза общественных организаций, председатель общественного совета при Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины.

Наталья Низова – директор ГУ «Украинский центр контроля за социально опасными болезнями Министерства здравоохранения Украины».

Анатолий Пономаренко – заместитель директора по внедрению систем управления качеством ГУ «Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

Олег Швец – директор ГП «Государственный научно-исследовательский центр по проблемам гигиены питания».

Победителем в открытом отборе стала Наталья Низова, которая продемонстрировала понимание потребностей сферы общественного здоровья и комплексный подход к развитию Центра. Контракт будет подписан в ближайшее время сроком на один год.

Решение принято в результате консенсуса конкурсной комиссии, которую возглавила заместитель министра здравоохранения Оксана Сивак. Также в ее состав вошли эксперты, представители Министерства здравоохранения Украины и международных организаций, в том числе Хосе Роман Леон Лора из Группы поддержки Украины Европейской Комиссии и Чарльз Витек из Центра контроля и профилактики заболеваний США.

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Основная задача Центра общественного здоровья — развитие сферы общественного здоровья и формирования устойчивой системы эпидемиологического надзора в Украине.

Центр будет отвечать за предотвращение и контроль над инфекционными болезнями (ВИЧ/СПИД, туберкулез, грипп, полиомиелит, гепатиты и др), повышение готовности к риску вспышек высокопатогенных болезней, предупреждение и контроль за неинфекционными болезнями, пропаганда здорового образа жизни, определения основных детерминант здоровья и проблем в области здравоохранения, осуществление оценки рисков, лабораторных исследований и прогнозирования. Кроме того центр будет иметь ресурсы для реагирования в случае чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем (например, на случай эпидемии).