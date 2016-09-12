В Украине в этом году зарегистрировано более 100 вспышек инфекционных заболеваний

Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, на сегодня вследствие вспышек пострадали 2100 человек, из них 956 детей (45,9%), за аналогичный период 2015 года пострадало 1078 человек, из них 539 детей (50%).

В августе 2016 года было зарегистрировано 12 вспышек инфекционных заболеваний, во время которых пострадало 195 человек, из них 78 детей (40 %). Вспышки регистрировались на 8 административных территориях: в Кировоградской области – 3, Ивано-Франковской, Киевской – по 2, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Николаевской областях и Киеве по одному случаю.

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По предварительным данным этиологический фактор установлен при расследовании пяти вспышек, что составляет 41,6 %, в частности, в 2-х случаях выделены сальмонеллы, рота - и энтеровирусы, другие возбудители – в 3-х случаях, возбудитель не выделен в 2-х случаях (16, 7%).

В ходе проведенных расследований установлено, что основными причинами, которые способствовали возникновению вспышек, были грубые нарушения санитарного законодательства, а именно: технологии приготовления блюд, сроков и температурного режима при хранении сырья и готовой продукции, дезинфекционного режима, правил личной гигиены лицами, которые принимали участие в приготовлении блюд, не соблюдение товарного соседства при хранении пищевых продуктов и приобретения продуктов питания в местах несанкционированной торговли. Кроме того, было установлено, что у большей части предприятий общественного питания на момент проверки отсутствовала сопроводительная документация, удостоверяющая качество и происхождение продуктов питания, которые использовались для приготовления блюд. Транспортировка продуктов осуществлялась неспециализированным транспортом с нарушением температурного режима.

По результатам выявленных нарушений проинформированы прокуратуры областей, руководителям объектов даны предложения по их устранению, инициировано проведение заседаний комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с принятием соответствующих решений, установлен контроль за их выполнением.

Усилено проведение санитарно-просветительной работы среди населения по профилактике острых кишечных инфекций.