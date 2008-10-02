98% проверенной рыбной продукции в Украине не отвечает требованиям

98% проверенной за 9 месяцев 2008 года рыбной продукции в Украине не отвечает требованиям нормативной документации и действующего законодательства.

Соответствующее заключение сделано ГП "Севастопольстандартметрология", являющемся специализированным центром Госпотребстандарта по обобщению материалов госнадзора за качеством рыбной продукции на стадиях производства, хранения и оптовой реализации на всей территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации главного специалиста отдела по связям с общественностью ГП «Севастопольстандартметрология» Анны ПУТИЛИНОЙ, проверено 45 тубов консервов (1 туб = 1 тысяча условных банок консервов) и пресервов, а также 1902 тонн рыбной продукции и морепродуктов. В стоимостном выражении это количество составляет 120 609 тыс. грн. Проверяли рыбу мороженную, холодного копчения, соленую, провесную, кулинарную продукцию из морской капусты и гидробионтов.

Также, по данным специалистов госнадзора, 73% проверенных предприятий не соблюдают требования нормативных документов при производстве рыбной продукции и оптовой торговле. По сравнению с аналогичным периодом 2007 года, количество предприятий-нарушителей увеличилось на 6%. При этом 13% от общего количества допускают нарушения по физико-химическим показателям, 7% - по органолептическим, 3% - по микробиологическим, 12% не аттестовали производство, 9% - нарушают периодические испытания продукции, 11% выпускают и реализуют продукцию без сертификата соответствия, 6% нарушают требования упаковки, и почти половина предприятий нарушают требования по маркировке продукции.

По результатам проверок выдано 102 предписания о запрете реализации партий продукции, 95 - о запрете выпуска и реализации конкретных наименований продукции, вынесено 175 постановлений о применении административно-хозяйственных санкций, сумма которых составила 142 тыс. грн., сообщила А.ПУТИЛИНА.