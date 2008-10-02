В Одесской области главный врач городской больницы получил 26 тыс. грн. взятки

14:28, 02 октября 2008
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Возбуждено уголовное дело

В Одесской области возбуждено уголовное дело в отношении главного врача городской клинической больницы за получение взятки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, злоумышленник требовал и получил 26 тыс. грн. взятки от представителя частного предприятия за подписание акта введения в эксплуатацию и пусконаладочных работ медицинского оборудования.

 

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