В Одесской области главный врач городской больницы получил 26 тыс. грн. взятки

В Одесской области возбуждено уголовное дело в отношении главного врача городской клинической больницы за получение взятки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, злоумышленник требовал и получил 26 тыс. грн. взятки от представителя частного предприятия за подписание акта введения в эксплуатацию и пусконаладочных работ медицинского оборудования.