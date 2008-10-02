Фонд «Украина 3000» предоставил оборудование для детей с недостатками слуха

Международный благотворительный фонд «Украина 3000» и компания «Проктер энд Гембл Украина» передали Волынскому областному детскому территориальному медицинскому объединению (ВОДТМО) комплект современного медицинского оборудования для оказания своевременной помощи детям с недостатками слуха.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда «Украина 3000», ВОДТМО получило диагностический аудиометр и импедансный аудиометр с расширенным диапазоном частот. Предоставленная аппаратура даст возможность обеспечить раннюю диагностику и реабилитацию детей с недостатками слуха. Ранее аналогичное оборудование было передано в Республиканскую детскую клиническую больницу Министерства здравоохранения Крыма и Черниговскую областную детскую больницу.

Фонд «Украина 3000» и компания «Проктер энд Гембл Украина» объявили о старте совместного проекта помощи детям с недостатками слуха 18 июля 2008 года. Проект предусматривает передачу современного диагностического и реабилитационного оборудования четырем больницам Украины. Общая стоимость оборудования составляет 500 тысяч гривен.

Данная акция продолжает долгосрочный благотворительный проект Фонда «Украина 3000» и компании «Проктер энд Гембл Украина» «Здоровые дети Украины», которая реализуется в рамках программы Фонда «От больницы к больнице».

Волынское областное детское территориальное медицинское объединение является участником программы «От больницы к больнице». На протяжении 2006-2007 гг. объединение получило от Фонда благотворительную помощь в виде медицинского оборудования, медикаментов, книжек и игрушек на общую сумму свыше 211 500 гривен.