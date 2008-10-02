Перед посещением Гвинейской Республики стоит сделать прививку от желтой лихорадки

МИД рекомендует украинцам, которые намерены посетить Гвинейскую Республику, придерживаться требований об обязательной прививки от желтой лихорадки и иметь при въезде на территорию указанной страны соответствующий сертификат международного образца.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, по сообщению Посольства Украины в Гвинейской Республике, в центральном госпитале г. Ндзерекоре (административный центр региона Лесная Гвинея) зарегистрирована вспышка заболевания желтой лихорадкой.

По состоянию на 29 сентября с.г. было известно об 11 случаях заболевания этой особо опасной тропической болезни.

Посольство Украины в Гвинейской Республике продолжает відслідковувати эпидемиологическую ситуацию в стране пребывания.