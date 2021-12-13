Соответствующее решение принято по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С 15 декабря Винницкая и Хмельницкая области переходят в "желтую" зону эпидемической опасности.

Как отметил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов, соответствующее решение принято по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 декабря 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей", - отметил он.

Немчинов также напомнил, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на "желтом" уровне эпидопасности могут лишь те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Читайте такжеШтамм "Омикрон" может появиться в Украине уже на этой неделе-СНБОДля обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, отелей и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, который действителен 72 часа, или альтернативный документ — COVID-сертификат о выздоровлении.

Таким образом в "желтом" уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Минздраве назвали лидирующую область по заполненности ковидных отделений.

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Автор: Леся Лещенко