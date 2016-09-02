Кабмин назначил трех заместителей министра здравоохранения

Соответствующие распоряжения от 31 августа опубликованы на Правительственном портале.

Читайте такжеВасилишина оставили на должности заместителя министра Минздрава

В то же время, как сообщал УНИАН, на должности заместителя министра Минздрава остается Роман Василишин, которого обвиняли во взяточничестве. 23 августа Апелляционный суд Киева отменил решение об отстранении Василишина от должности замминистра здравоохранения.

Читайте такжеЗа арестованного замглавы Минздрава внесли залог - в размере 2 млн 856 грн

"Апелляционную жалобу, поданную в интересах подозреваемого Василишина Р.И., – удовлетворить; постановление следственного судьи Днепровского районного суда города Киева от 14 июля 2016 года, которым удовлетворено ходатайство прокуратуры города Киева и отстранен от должности заместитель министра здравоохранения Украины - руководитель аппарата Василишина Р.И. в пределах срока, который не может составлять более 2-х месяцев и превышать срок предварительного расследования – до 8 сентября 2016 года, – отменить», - говорится в постановлении суда. Также суд новым постановлением отказался удовлетворить ходатайство столичной прокуратуры об отстранении Василишина.