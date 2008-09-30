Виновник ”меламинового скандала” - на грани банкротства

Китае идет общенациональная проверка качества молочной продукции после разгоревшегося в стране "меламинового скандала". Тестированию были подвергнуты 55 компаний, включая таких ведущих производителей молочной продукции, как "Или" и "Мэнню".

С 18 сентября все торговые предприятия обязаны предоставлять покупателям список фирм, молочная продукция которых не содержит опасных для здоровья человека химикатов, а также снабжать все виды этих товаров особым знаком качества. В общей сложности с полок магазинов было изъято свыше 7 тыс тонн молочной продукции, содержащей меламин.

В ходе проведенной недавно правоохранительными органами спецоперации в городе Шицзячжуан провинции Хэбэй были задержаны 22 человека, связанные с сетью изготовления и продаж "меламинового" молока. Было конфисковано свыше 222 кг этого химического вещества, который производился в подпольных условиях, а затем продавался изготовителям молочной продукции для повышения в ней содержания протеинов.

Главный виновник "меламинового скандала" - компания "Саньлу", оказалась на грани банкротства после того, как власти закрыли ее производственные линии и изъяли из продажи некачественную продукцию. По сообщениям, в ближайшее время она может быть поглощена пекинской корпорацией "Саньюань фуд". Общенациональная проверка выявила, что меламин содержится также в продукции еще 22 компаний.

По последним данным министерства здравоохранения КНР, в общей сложности от некачественной молочной продукции пострадали более 53 тыс детей, четверо младенцев скончались.

ami-tass.ru