В Украине необходимо как можно быстрее принять новый закон о трансплантологии - Супрун

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила вновь назначенная и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на брифинге в Минздраве.

Она уверила, что приложит для этого все усилия.

"Мы готовы как можно скорее принять закон. Принять требования и депутатов, и пациентов. Я врач из США. У нас есть закон о трансплантации. Это - очень важно... У меня есть друг, который 16 лет ждет трансплантацию. Лично буду прилагать все усилия, чтобы как можно скорее этот закон был принят. Люди умирают и болеют... Нужны действия. Я буду работать с ВР, с комитетом, чтобы этот закон был принят", - подчеркнула Супрун.

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Как сообщал УНИАН, в апреле этого года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об охране здоровья и трансплантации органов и других анатомических материалов человеку» (№ 2386а-1). Проектом закона предусматривается, что каждое совершеннолетнее дееспособное лицо может дать письменное согласие стать донором органов и/или анатомических материалов после своей смерти.

После дачи разрешения на такое лицо оформляется карточка потенциального донора государственного образца.

Утверждение порядка дачи согласия, единого образца и порядка оформления карточки потенциального донора, внесение в Единую государственную информационную систему трансплантации сведений о лицах, давших такое согласие, утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения.

Сведения о даче такого согласия будут считаться конфиденциальной информацией. Также законопроектом предусматривается, что заявление о предоставлении разрешения на трансплантацию может быть отозвано.

Сегодня в развитых странах мира трансплантация стала стандартом лечения многих патологий, а по прогнозам экспертов, в середине третьего тысячелетия 50% хирургических операций будут связаны с пересадкой органов человека.

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Одной из основных причин торможения развития в Украине данного направления медицины является отсутствие необходимого количества органов для трансплантации. По предварительным подсчетам, в Украине ежегодно погибает от 40 до 60 потенциальных доноров на 1 млн населения, что составляет около 3 тысяч доноров, которые могли бы спасти жизни 10 тысячам больным.

Таким образом, данным законопроектом предусмотрена презумпция несогласия, то есть человек должен документально оформить свое согласие стать донором после смерти.

В то же время в ВР рассматривался законопроект народного депутата Олега Мусия, которым предусматривалась презумпция согласия. То есть, если нет заявления человека о его нежелании стать донором в случае смерти, то считается, что согласие стать донором дано по умолчанию. Однако законопроект Мусия не голосовался, потому что большинство фракций и групп заявили о поддержке законопроекта 2386а-1.