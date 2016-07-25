Медики Первого добровольческого мобильного госпиталя покидают зону АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил соучредитель и руководитель ПДМГ имени Пирогова Геннадий Друзенко сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он выразил недоумение отказом «усиливать нашими врачами медицинскую службу ВСУ, несмотря на критическую нехватку медиков в последней». Как отметил Друзенко, приостановление сотрудничества – «вынужденная мера».

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По его словам, ПДМГ в течение последних трех месяцев обращался и к премьер-министру Владимиру Гройсману, и секретарю СНБО Александру Турчинову, министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба Виктору Муженко с просьбой решить проблему официального привлечения медиков-добровольцев к участию в АТО.

«Я лично обсуждал этот вопрос с Полтораком и Муженко, знаю о поручении премьера, секретаря СНБО и министра обороны решить эту проблему. В результате переговоров нашли взаимоприемлемый выход – привлекать медиков-добровольцев к участию в АТО в порядке, предусмотренном ч.6 ст.4 закона «О борьбе с терроризмом», как отдельных граждан с их согласия, но воз и ныне там», - отметил Друзенко.

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«Мы работаем в правовом поле, насколько легально это возможно. У нас есть четырехсторонний меморандум, на котором стоят подписи министра обороны, министра здравоохранения, начальника Генерального штаба и мой, где четко оговорены права и обязательства сторон. Одним из обязательств Генерального штаба и Минобороны была легализация наших медиков на востоке. На языке юриспруденции — это приказы о привлечения к проведению антитеррористической операции», - рассказал он.

Друзенко также отметил, что медики-добровольцы должны иметь право на получение статуса участника боевых действий.