ВОЗ начинает исследование по состоянию безопасности дорожного движения в Украине

Как сообщили УНИАН в Минздраве, исследование направлено на определение недостатков в вопросах безопасности на дорогах в национальном масштабе и содействие в реализации мероприятий в Украине, определенных Глобальным планом осуществления Десятилетия действий по безопасности дорожного движения на 2011-2020 гг.

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Национальным координатором по сбору данных в рамках исследования определен ГП «Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения и информационных технологий» Минздрава Украины. В качестве респондентов к участию привлечены также другие государственные ведомства (Министерство инфраструктуры Украины, Национальная полиция Украины, Министерство образования и науки Украины, Министерство внутренних дел Украины, Государственная служба статистики Украины), а также ряд неправительственных общественных организаций и научных работников, занимающихся вопросами безопасности на дороге и противодействия дорожно-транспортного травматизма.

Сбор данных, последующая их обработка и анализ позволят получить представление о ситуации с безопасностью дорожного движения на глобальном уровне, а также выявить пробелы, которые существуют в стране в направлении безопасности дорожного движения.

Дорожно-транспортные происшествия являются первой по распространенности причиной смерти в возрасте от 15 до 24 лет и второй по распространенности – в возрасте от 5 до 14 лет. Потери от ДТП имеют и экономическое измерение - составляют более 4 мрлд. долларов США в год.