В Минздраве наградили волонтеров Первого добровольческого мобильного госпиталя им.Пирогова

В Минздраве вручили президентские награды представителям благотворительной организации «Благотворительный фонд «Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова».

Указом №276/2016 Президента Украины от 25 июня 2016 года государственными наградами за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм по случаю Дня Конституции Украины отмечены руководители, учредители, водители и инструкторы благотворительной организации: • орденом «За заслуги» ІІІ степени – исполнительный директор Московко Марина Александровна и основатель БФ Найштетик Евгений Владимирович; • орденом «3а мужество» III степени – заместитель командира Буйвол Игорь Владимирович, водители Власюк Илья Михайлович, Гагаев Александр Анатольевич и Осецкий Захар Владимирович; • медалью «За спасенную жизнь» – инструкторы Королев Константин Анатольевич, Симутин Игорь Игоревич и водители Лемешко Тарас Николаевич и Сторожук Владимир Леонидович. Читайте такжеИз Тернополя в зону АТО волонтеры отправили джип, переоборудованный для перевозки раненых Этим же указом присвоены почетные звания «Заслуженный врач Украины» Безносенко Максиму Петровичу – врачу отделения Николаевского областного онкологического диспансера, Гавловськой Алле Борисовне – врачу отделения филиала акционерного общества «Миргородкурорт» - «СКК «Миргород» - «Бальнеогрязелечебница», Гончарук Елене Александровне – врачу Одесского областного благотворительного фонда реабилитации детей-инвалидов «Будущее», Кухарю Владиславу Викторовичу – начальнику управления охраны здоровья Черниговского городского совета, Пасечнику Геннадию Петровичу – заведующему отделением клинической больницы «Феофания» Государственного управления делами, Рогову Анатолию Владимировичу – начальнику управления здравоохранения Белоцерковского городского совета, Савченко Сергею Евгеньевичу – профессору кафедры Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика.

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