Больше половины украинского сливочного масла является фальсификатом

Больше половины торговых марок сливочного масла и спредов на рынке Украины производятся с нарушением технических условий и содержат жиры немолочного происхождения, в частности минеральные масла.

Об этом сообщил на пресс-конференции директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, ссылаясь на результаты исследования 40 торговых марок масла и спредов, проведенном в лаборатории государственного предприятия «Киевоблстандарттехнология».

«В Украине более половины сливочного масла и спредов, которые мы покупаем, не соответствуют стандартам качества», - отметил он.

Как отметила присутствующая на пресс-конференции генеральный директор «Киевоблстандарттехнологии» Ирина Кравченко, недобросовестные производители в своей продукции заменяют молочный жир на 20-100% жирами немолочного происхождения, в частности пальмовым маслом, другими животными и растительными жирами, а также минеральными маслами, которые вредят здоровью человека.

Дорошенко также подчеркнул, что причиной массовой фальсификации данных продуктов является бедность населения, так как замена молочного жира удешевляет продукцию.

«Покупатель выбирает продукцию практически по одному критерию – по цене. Поэтому мы имеем соответствующую тенденцию»,- сказал он.

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Дорошенко также сообщил, что все материалы исследования будут представлены в открытом доступе в Интернете, а также переданы в Антимонопольный комитет.

В свою очередь Кравченко подчеркнула, что каждый потребитель может сам обратиться в сертифицированную лабораторию в подчинении Министерства экономического развития и торговли, которые есть в каждой области, чтобы проверить приобретенное в магазине или на рынке масло.

«Стоимость исследования - от 600 до 1200 грн за один образец», - сказала Кравченко.

Как сообщал УНИАН, «Укрметртестстандарт» в рамках своего исследования выяснил, что только 9 торговых марок сливочного масла из 25 протестированных соответствуют стандартам качества, остальные являются фальсификатом.

Глава «Общественный контроль защиты прав потребителей» Ольга Котехова отметила, что 200 г произведенного из молока масла не могут стоить дешевле 23 грн, исходя из расчета, что только необходимые для производства такого количества масла 4,6 литра молока в среднем обходятся заводу в эту сумму.