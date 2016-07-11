Об этом сообщает Радио Свобода.

«Ходатайство группы следователей о применении меры пресечения в виде ареста удовлетворить частично», – заявила судья Мирослава Марченко.

Василишина арестовали до 3 сентября.

Его защита заявляет о давлении на суд.

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Как сообщал УНИАН, 8 июля генеральный прокурор Юрий Луценко и председатель СБУ Василий Грицак заявили о задержании заместителя министра здравоохранения Василишина, подозреваемого во взяточничестве.

Луценко заявил, что Василишин получал от 50 до 100 тыс. грн поборов только с урологического центра Александровской больницы. Василишин ранее был руководителем этой больницы. По словам Луценко, директор урологического центра больницы Юрий Серняк лично распределял врачей на операции. За каждую из операций врачи вымогали деньги у пациентов и сдавали их Серняку, который эти деньги аккумулировал и передавал Василишину.

Во время обысков у злоумышленников было изъято более 50 тыс. долл., 320 тыс. грн и 2,5 тыс. евро.

Против заместителя министра и его сообщника открыто производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).