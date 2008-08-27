Электронная информационная система контроля за туберкулезом поможет украинским врачам

В Министерстве здравоохранения Украины стартовала программа миссии организации "Наука управления в здравоохранении". Представители международных неправительственных организаций США Рикардо Мемория, Джоел Керавек презентовали адаптированную электронную информационную систему контроля за туберкулезом специалистам Минздрава. Во время работы были определены необходимые мероприятия для создания и внедрения в Украине электронной информационной системы.

Рикардо Мемория отметил, что программа успешно работает почти в десяти странах мира. Вместе с тем, каждое государство имеет свои определенные особенности, поэтому для высокой эффективности необходимо адаптировать предложенную программу к укринским реалиям. Специалисты отмечают, что внедрение электронной системы позволит ускорить обмен информацией между регионами и центром. При этом система оснащена защитой, что позволяет каждому региону владеть полной собственной информацией, не используя информационную базу других областей Украины. Единственным центром, который будет иметь всеобъемлющую картину относительно заболеваемости туберкулезом в целом будет Министерство здравоохранения. Не забыли разработчики программы и о правах пациента. Информация, которая в Интернете будет закрытой, а доступ к ней будет иметь ограниченный круг врачей.

Электронная информационная система будет оперативно пополняться данными о подозрении или выявлении резистентной формы туберкулеза у граждан, течении болезни и перечень назначенных медпрепаратов для лечения.

Презентованая Интернет-система будет информировать о базе лекарственных препаратов от момента поступления на территорию Украины до окончания срока годности. Это позволит контролировать ситуацию по обеспечению лекарственными средствами в регионах, врач может в режиме on-line определять наличие того или другого препарата и заказать в случае необходимости.

Представители международных организаций отметили, что бесспорным преимуществом электронной системы является возможность просчитать и спрогнозировать стоимость лечения любого больного на основании базы данных медпрепаратов.

Председатель Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным болезням Василий Петренко отметил, что внедрение электронной системы - процесс достаточно сложный и длительный. В начале сентября состоятся тренинги в Донецкой и Львовской областях, во время которых региональные специалисты ознакомятся с работой электронной информационной системы.

Пресс-служба Минздрава Украины