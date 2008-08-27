Инфекционная вспышка на Закарпатье не связана с наводнением

В период с 20.08. по 24.08.2008 в инфекционные отделения больниц области госпитализировали 121 больного с острой кишечной инфекцией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения Украины.

Вспышка инфекционной болезни не связана с подтоплением населенных пунктов. Все больные острой кишечной инфекцией - работники ООО “Ядзаки Украина”, что расположено в с. Проходи Ужгородского района.

В инфекционных стационарах находятся 110 больных, выписано 11 больных. У 38 больных выделены возбудители сальмонеллеза, у 14 - золотистый стафилококк. Из общего количества выделенных культур ассоциация двух возбудителей подтверждена у трех больных.

Продолжаются лабораторные исследования (бактериологические, вирусологические, токсикологические) отобранных проб пищевых продуктов, питьевой воды, смывов и материала от больных, работников пищеблока ООО “Ядзаки Украина”. Среди обследованных работников пищеблока, 11 оказались носителями золотистого стафилококка. В блюдах, исследованных бактериологически, обнаружен золотистый стафилококк. Возбудитель сальмонеллеза выделен при лабораторном исследовании бульйона, картошки фри, фарша из сала и говядины, салата из капусты. Мероприятия в очаге вспышки острой кишечной инфекции продолжаются, обстоятельства и условия, которые способствовали возникновению эпидемического осложнения уточняются. Ситуация находится на контроле государственной санитарно-эпидемиологической службы МинздраваУкраины.