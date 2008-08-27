В Женеве открывается Всемирный конгресс по борьбе с раком

Среди главных проблем, которые внесены в повестку дня конгресса, - меры по совершенствованию ранней диагностики заболевания, обеспечение доступности современных форм лечения во всех странах и борьба с курением как одной из главных причин болезни.

По данным Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/, сейчас в мире насчитывается более 25 млн человек, больных раком. Ежегодно число больных увеличивается на 11 млн человек, а число смертельных исходов превышает каждый год 8 млн человек. Прогнозы экспертов также неблагоприятны: к 2030 году число новых больных будет ежегодно увеличиваться на 16 млн человек, а количество летальных исходов достигнет 11,5 млн случаев. От рака, по данным ВОЗ, сегодня в мире умирают столько же человек, сколько от малярии, СПИДа и туберкулеза месте взятых.

Эксперты отмечают определенные успехи в борьбе с раковыми заболеваниями в развитых странах, что, прежде всего, обусловлено мерами по раннему выявлению заболевания. Гораздо хуже дело обстоит в развивающихся странах, "где в ближайшие годы уровень смертности от подобной болезни может возрасти настолько, что это скажется на социально-экономическом развитии государств".

Поэтому, как отмечают организаторы женевского форума, "одной из основных тем дискуссии на конгрессе станет выработка мер международной помощи развивающимся странам в борьбе с раковым заболеванием".

ami-tass.ru