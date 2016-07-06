Кабмин намерен представить концепцию реформы системы здравоохранения до конца лета

Кабинет министров Украины намерен представить концепцию реформы системы здравоохранения до конца лета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

Читайте такжеПравительство до сих пор не предложило стратегии реформирования медицины - Гройсман"Мы до конца лета представим концепцию, которая будет наработана с комитетом, с экспертной средой, реформы системы здравоохранения: какую мы хотим иметь систему здравоохранения и что нужно сделать, чтобы она соответствовала концепции", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Гройсман анонсировал, что правительство в ближайшее время подготовит все необходимые шаги для того, чтобы демонополизовать рынок лекарств.

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