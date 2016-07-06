Единая методика расчета стоимости медуслуг должна быть простой и понятной - Минздрав

Об этом УНИАН сообщили в Минздраве.

К проработке этого вопроса были привлечены специалисты Минздрава Украины, структурных подразделений по вопросам здравоохранения в областях, ведущих научных учреждений, медицинских учреждений, представители экспертного и общественного среды, состав которых утвержден приказом №538 от 08.06.2016.

Были определены основные подходы к расчету стоимости медицинских услуг с учетом авторских методик, которые уже наработаны в Украине, а также с учетом мирового опыта и действующего действующего законодательства.

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Специалисты пришли к соглашению, что на основе лучших практик уже существующих расчетов должна быть создана единая, унифицированная и максимально простая система, которая бы учитывала гарантийный государственный пакет медицинских услуг, но с правом медицинских учреждений самостоятельно определять и корректировать стоимость предоставляемых услуг в зависимости, например, от статуса заведения, себестоимости услуги, сложности пролеченного случая.

Требует доработки вопрос экономического расчета, который ляжет в основу этой методики, а также контроля за качеством и эффективностью ее внедрения. Специалисты убеждены, что необходимо заслушать авторов относительно практического применения и экономической целесообразности каждой из методик.

Единая методика расчета стоимости медицинских услуг позволит учреждениям здравоохранения устанавливать экономически обоснованные тарифы, соблюдать государственную дисциплину цен, даст возможность местным органам исполнительной власти проводить расчет стоимости платных медицинских услуг в едином порядке.