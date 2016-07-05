Минздрав может возглавить военный медик

Фракция «БПП» в четверг, 7 июля, рассмотрит кандидатуру директора военно-медицинского департамента Министерства обороны генерал-майора Андрея Вербы на пост министра здравоохранения Украины.

Об этом сообщил заместитель председателя фракции «БПП» Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

Читайте такжеШафранский назначен и.о. министра здравоохранения «Фракция «БПП» в четверг рассмотрит кандидатуру директора Военно-медицинского департамента Минобороны генерал-майора Андрея Вербы на пост министра здравоохранения», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров во главе с премьером Владимиром Гройсманом. Должность министра здравоохранения осталась вакантной.

17 июня вице-премьер-министр Павел Розенко призвал Верховную Раду определиться с кандидатурой на должность главы ведомства.

"Есть две следующие парламентские недели. Я бы призвал, в первую очередь, парламентскую коалицию, всех людей, кто к этому причастен, - как можно скорее определиться с кандидатурой, чтобы уже решить, в конце концов, раз и навсегда, этот вопрос о назначении министра здравоохранения", - заявил вице-премьер во время Часа вопросов к правительству в парламенте.