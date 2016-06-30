Меру пресечения главному санврачу Украины Протасу попытаются избрать уже завтра

Меру пресечения задержанному главному санитарному врачу Украины Святославу Протасу попытаются избрать уже завтра.

Читайте такжеОблава на СЭС: за хищения задержан Протас, сейчас допрашивают главных санврачей регионовКак передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

«Завтра попытаемся избрать, завтра ведь пятница», - сказал он.