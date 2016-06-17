ВР никак не может определиться с кандидатурой министра здравоохранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Розенко обратился к депутатам, отметив, что на сегодняшний день "остро стоит вопрос назначения министра здравоохранения".

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"Есть две следующие парламентские недели. Я бы призвал, в первую очередь, парламентскую коалицию, всех людей, кто к этому причастен, - как можно скорее определиться с кандидатурой, чтобы уже решить, в конце концов, раз и навсегда, этот вопрос о назначении министра здравоохранения", - заявил вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров во главе с премьером Владимиром Гройсманом. Должность министра здравоохранения осталась вакантной.