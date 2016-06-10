Украинские телепрограммы, которые травмируют детскую психику

«Национальный совет на заседании 9 июня назначил еще одну внеплановую проверку телерадиокомпании «Международный медиа центр - СТБ» из-за жалобы гражданина и зафиксированных мониторингом признаков нарушений Закона Украины «О телевидении и радиовещании», - говорится в сообщении.

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В частности, речь идет о телепрограммах «Битва екстрасенсів», «Слідство ведуть екстрасенси», «Кохана, ми вбиваємо дітей» и «Я соромлюся свого тіла». По данным мониторинга этих передач, проведенного в период с 16 по 22 мая, регулятор принял решение проверить, соблюдает ли телеканал «СТБ» нормы, связанные с обеспечением прав детей в медиа. Кроме того, 24 мая 2016 года в Нацсовет поступило обращение телезрителя с жалобой на то, что 21-22 мая в эфире этого вещателя в доступное для просмотра детьми время транслировался анонс передачи «Детектор брехні», который по своему содержанию может негативно влиять на детскую психику.

3 декабря 2015 года Нацсовет уже назначал внеплановую проверку «СТБ» по результатам многочисленных обращений граждан и обязал телеканал привести свою деятельность в соответствие с законами «О телевидении и радиовещании» и «О защите общественной морали».

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Как сообщал УНИАН, 5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины, которым устанавливаются общие критерии для определения аудиовизуальной продукции, которая вредит национальной безопасности Украины, запрещается публичное использование такой продукции и определяются санкции к субъектам ведения хозяйства, которые будут игнорировать такой запрет.

Нацсовет по телерадиовещанию является конституционным, постоянно действующим коллегиальным органом, целью деятельности которого является надзор за соблюдением законов Украины в сфере телерадиовещания, а также осуществление регуляторных полномочий, предусмотренных этими законами.