Объявлен очередной тендер по генподрядчику для строительства Охматдета

Соответствующее объявление размещено на веб-портале по вопросам государственных закупок www.tender.me.gov.ua № 125643, ВДЗ № 102 (31.05.2016) от 31.05.2016, где также можно ознакомиться с документацией конкурсных торгов.

Ожидаемая стоимость предмета закупок, указанная в объявлении, в соответствии с годовым планом закупок предприятия и в соответствии с документацией конкурсных торгов составляет 214 800 000,00 грн.

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Раскрытие тендерных предложений запланировано на 11 июля 2016 года.

Сейчас завершается проработка возможности разделения процесса на две пусковые очереди и определяются технологические возможности для начала выполнения работ.

В то же время Минздрав Украины создает комиссию по проверке наличия и состояния медицинского оборудования, которое закуплено для больницы ОХМАТДЕТ, с участием представителя поставщика, народных депутатов Украины, представителей больницы и членов Опекунского совета при НДСБ "ОХМАТДЕТ", специалистов министерства, представителей общественных организаций.