В Харьковской области уровень производственного травматизма снизился на 14%

В Харьковской области в январе-июле 2008 года уровень производственного травматизма снизился на 14,1%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора по Харьковской области.

За 7 месяцев на предприятиях и в организациях региона зафиксировано 268 случаев травмирования работников во время выполнения ими своих трудовых обязанностей (за аналогичный период 2007 г. было зафиксировано 312 случаев травмирования). На протяжении 7 месяцев 2008 г. не зафиксировано случаев травматизма на работе почти в каждом четвертом из 27 сельских районов Харьковской области.

В то же время остается высоким уровень общего травматизма в Харькове, где зарегистрировано две трети случаев травмирования от общего числа по региону. Наиболее травмоопасными являются производства на тракторном, подшипниковом, турбинном заводах, государственном предприятии «Завод им. Малышева». Здесь за год фиксируется 50-30 случаев травмирования работников при выполнении ими трудовых обязанностей.

По информации пресс-службы, в регионе уменьшился и уровень смертельного травматизма. За 7 месяцев 2008 г. на производстве погибли 26 человек (за такой же период 2007 г. – 28 человек). Основными причинами смертельного травматизма были нарушения трудовой и производственной дисциплины, требований безопасности во время эксплуатации оборудования и механизмов, неудовлетворительное техническое состояние производственных объектов и транспортных средств.

***Территориальное управление Госгорпромнадзора по Харьковской области осуществляет надзор за охраной труда на 41 тыс. предприятий и организаций разных форм собственности, на которых работают более 850 тыс. человек.