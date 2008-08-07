В Запорожской области госпитализированы трое курортников

В Запорожской области с пищевым отравлением госпитализированы трое отдыхающих базы отдыха на Азовском побережье.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, в ночь на 6 августа 6 человек, отдыхавших на базе отдыха «Янтарь», обратились в Бердянскую горбольницу с жалобами на высокую температуру и тошноту. Трое из обратившихся, в том числе двое детей, были госпитализированы с диагнозом «пищевая токсикоинфекция».

По данным МЧС, к сегодняшнему дню 1 из пострадавших детей уже выписан, состояние еще 2 госпитализированных медики характеризуют как «стабильное».

Что стало причиной массового отравления официально пока не сообщается