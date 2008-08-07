США назвали виновника гибели людей от спор сибирской язвы (фото)

Покончивший с собой на прошлой неделе американский ученый Брюс Айвинс «был единственным человеком, виновным в рассылке писем со спорами сибирской язвы в США в 2001 году».

Об этом заявил на пресс-конференции представитель Министерства юстиции США прокурор Джеффи Тэйлор.

Как сообщает Радио Свобода, ФБР сделало достоянием гласности более 200 страниц документов, относящихся к делу. Прокурор Джеффи Тэйлор заявил на пресс-конференции, что по причинам секретности некоторая часть информации не может быть обнародована. До сих пор не совсем понятны мотивы преступления. По словам Тэйлора, исходным материалом для получения спор, разосланных в письмах, послужили отравляющие вещества, созданные Брюсом Айвинсом. Он хранил их в своей лаборатории в специальном контейнере.

Когда Айвинс почувствовал, что круг следствия смыкается, он покончил с собой. Вскоре после сентябрьских терактов 2001 года несколько редакций и офисов законодателей получили письма, в которых были споры сибирской язвы. В результате 17 человек заболели и 5 умерли.