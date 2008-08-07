Президент подписал закон о повышении акциза на табачные изделия

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон «О внесении изменений в статью 1 Закона Украины «О ставках акцизного сбора на табачные изделия».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 31 июля 2008 года приняла закон „О внесении изменений в статью 1 Закона Украины „О ставках акцизного сбора на табачные изделия”, согласно которому с 1 сентября 2008 года предусмотрено повышение ставок акцизного сбора на табачные изделия: в гривне – из 5 грн. до 12,5 грн. за 1 тысячу штук на сигареты без фильтра, из 14 грн. до 30 грн. за 1 тысячу штук на сигареты с фильтром; в процентах – с 12,5% до 16%.