Среди мобилизованных военных выявлено много больных СПИДом, ТБ и гепатитом С

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Андрей Верба.

“Во время проведения второй-шестой волн мобилизации было выявлено более 500 мобилизованных в ряды ВСУ с туберкулезом, свыше 400 - с гепатитом “С” и более 120 с ВИЧ-инфекцией, которое было диагностировано уже во время пребывания этих людей на военной службе”, - сказал Верба.

Читайте такжеВоенные из зоны АТО должны пройти тест на наличие вируса гепатита - эксперты

Представитель Минобороны отметил, что, согласно действующим правилам, таких больных не демобилизуют, а отправляют на лечение. По его словам, в ведомстве осознают, что такие виды заболеваний невозможно вылечить в короткие сроки, и поэтому сейчас готовятся изменения в соответствующий приказ, чтобы больных этими заболеваниями можно было демобилизовать.

"Согласно 402-му приказу мы не можем их увольнять, а должны лечить в течение 3-6 месяцев. До конца года будут отработаны изменения в вышеупомянутый приказ, и таких военнослужащих мы будем увольнять, перед тем проведя курс лечения", - заверил Верба.

Он отметил, что по сути подобные заболевания у призывников и мобилизованных очень трудно обнаружить, поскольку при проведении медосмотра анализ на наличие таких заболеваний не проводится, и врачебным военным комиссиям приходится ориентироваться на медицинскую документацию или на жалобы самих призывников и мобилизованных.

Кроме того, директор военно-медицинского департамента отметил, что выявляют военнослужащих не только с такими болезнями. Он добавил, что были случаи, когда в ряды ВСУ призывались даже больные шизофренией.

«Мы уже имели случаи, когда человек добровольно приходил на мобилизацию, но скрывал свои болезни. Поэтому у нас были военнослужащие с серьезными дефектами костей (металлоконструкции после травмы), были с явными дефектами развития», - сказал Верба.

Он считает, что в связи с этим военно-медицинские комиссии должны тщательно анализировать медицинские документы всех, кто проходит медицинскую комиссию перед зачислением в ряды ВСУ.