Фонд Ахметова «Развитие Украины» продолжает доставлять продукты в прикарпатские села

Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» продолжает доставлять продукты в села Ивано-Франковской области, которые оказались изолированы от внешнего мира.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Благотворительного фонда.

Сегодня для передачи продуктов в труднодоступные населенные пункты Верховинского района военные выделили три вертолета. Благодаря этому за сегодняшнее утро удалось обеспечить едой еще девять сел Верховинского района (с. Топильче, с. Дземброня, с. Бережнице, с. Голове, с. Заречье и Верхний Ясенев, с. Стебли, с. Довгополе, с. Быстрець, с. Зеленое). В этих селах без еды и питьевой воды находилось более 5 тыс. человек.

За сегодняшний день планируется доставить продуктовые наборы в оставшиеся населенные пункты, наземные коммуникации с которыми были разрушены стихией. Всего таких сел в районе 38.

Как сообщалось, Благотворительным фондом «Развитие Украины» были закуплены продуктовые наборы в количестве 7 тыс. штук на сумму 280 тыс. грн. На протяжении вчерашнего дня помощь получили 2 тыс. 957 человек из 5 сел (Яблунице, Голошине, Пробийне, Шибене, Грамотне).

Благотворительный фонд «Развитие Украины» намерен помочь и тем районам Ивано-Франковской области, где вследствие стихии отсутствует питьевая вода. Это Тлумацкий, Галицкий, Снятынский, Тисменицикий, Коломыйский районы. Для них будут закуплены специальные фильтры.