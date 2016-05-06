Реабилитационное лечение с начала года прошли 205 участников АТО

С начала года реабилитационное лечение прошли 205 участников АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила спикер Министерства обороны Украины подполковник Оксана Гаврилюк.

"На сегодняшний день на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Минобороны находятся 119 военнослужащих Вооруженных сил Украины, раненых в ходе АТО. 73 военнослужащих проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях. Всего с начала года реабилитационное лечение прошли 205 участников АТО", - сказала она.

Читайте такжеРеабилитационное лечение в прошлом году прошли почти 2 тыс. военнослужащихГаврилюк уточнила, что 14 раненых военнослужащих находятся на лечении за границей. Из них пятеро - в Германии, четверо - в Литве, двое - в США, двое - в Латвии и один - в Польше.