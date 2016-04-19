ПРООН закупит почти миллион доз вакцин "Пентаксим" и Hib

Программа развития ООН (ПРООН) намерена закупить почти миллион доз вакцин «Пентаксим» и Hib на сумму свыше 9 млн долларов.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве ПРООН.

Отмечается, что подведены итоги тендера по закупке двух типов вакцин: Пентаксим и вакцины для профилактики гемофильной инфекции типа b (Hib).

В целом в рамках этой программы ПРООН планирует закупить 936 450 доз вакцин. По результатам тендера контракты будут подписаны со следующими компаниями: ООО «Фармекс групп», M. Biotech Ltd. Общая стоимость товаров составляет 9 млн 168 тыс. 765 долларов.

Ожидается, что первые препараты будут поставлены в Украину уже в июне - августе.

Читайте такжеЮНИСЕФ получил от Украины средства на закупку вакцин В представительстве напомнили, что вакцина «Пентаксим», которая производится французской компанией «Санофи», была зарегистрирована в Швеции в 1997 году. На сегодняшний день она используется в 103 странах, среди которых 26 – страны Европейского Союза. Ее закупают такие страны, как Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Ирландия, Португалия, Дания, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Испания, Норвегия и другие. На сегодняшний день в мире распространено более 100 млн. доз вакцин.

Для поставок вакцин Hib, ПРООН подписала контракт с компанией M. Biotech Limited. Вакцина Hib производится Serum Institute of India Private Ltd и используется в 26 странах. На сегодняшний день Hib редко используется как моновакцина, большинство стран используют пента вакцину.

«По состоянию на сегодняшний день мы уже поставили первые препараты для лечения туберкулеза и орфанных заболеваний. На очереди – препараты для больных гемофилией. Часть препаратов для лечения гемофилии находится уже на границе. Мы рассчитываем на полное сотрудничество с соответствующими органами власти для быстрого прохождения всех процедур, что позволит нам вовремя поставить жизненно необходимые препараты для пациентов», - подчеркнул директор ПРООН в Украине Янтомас Химстра.