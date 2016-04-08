Дефицит вакцин Квиташвили объяснил неэффективной работой предыдущего руководства

Дефицит вакцин в Украине вызван неэффективной работой предыдущего руководства Министерства здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеМинздрав просят обеспечить страну вакцинами против бешенства«Это результат криминальной политики, которую проводило министерство в последние четыре года, когда вакцины закупались по принципу «не то что нужно и что важно», а «сколько можно на них заработать и как». И, как результат, то, что у нас есть сейчас по регистрации. Регистрация стала орудием для забивания конкурентов», - сказал Квиташвили.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец заверил, что первые поставки вакцин будут уже на следующей неделе.

Читайте такжеУкраинских детей будут вакцинировать против полиомиелита бивалентной живой вакциной "Вакцины, не имеющие лицензии в Украине, будут зарегистрированы по упрощенной процедуре, которая предполагает наличие досье и справки о переквалификации. Благодаря этой сокращенной процедуре в Украине уже зарегистрирована двухвалентная вакцина ОПВ, на которую Украина переходит с 18 апреля. Процедура отработана, доступна. Все незарегистрированные вакцины, необходимые Украине, будут зарегистрированы в оптимальные сроки", - сказал Перегинец.