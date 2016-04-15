Минздрав в этом году оплатит лечение за рубежом 50 человек

В течение первого квартала 2016 года Комиссия Министерства здравоохранения Украины по вопросам направления на лечение за границу приняла решение об оплате лечения 50 человек на сумму почти 150 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, также уже перечислены средства на лечение всех граждан, по которым приняты положительные решения.

В целом в 2016 году Министерству здравоохранения предусмотрены расходы по общему фонду по бюджетной программе КПКВК 2301360 «Лечение граждан Украины за границей» в сумме более 203 млн 948 тыс. грн.

Читайте такжеПочему никто не хочет возглавить МинздравВ прошлом году за счет ассигнований госбюджета был направлен на лечение за границу 81 человек на сумму 200 млн грн, в 2014 году – 39 человек на сумму почти 52 млн грн, 2013 г. – 47 человек на сумму более 51,6 млн грн, 2012 г. – 14 человек на сумму более 14,2 млн грн, 2011 г. – 19 человек на сумму более 14,4 млн грн, 2010 г. – 40 человек на сумму более 30,2 млн грн.

Пациенты, которым лечение за рубежом оплатило Министерство здравоохранения, выразили благодарность за спасение жизней и организовались, чтобы подтвердить собственными фото, что они получили необходимую помощь за государственный счет.

Читайте такжеОт должности министра здравоохранения отказались не менее 15 кандидатовКак известно, в зарубежные клиники по программе «Лечение граждан Украины за рубежом» направляются граждане Украины для получения медицинской помощи в основном по поводу онкогематологических, онкологических, нейрохирургических, кардиохирургических заболеваний и врожденных аномалий развития, в случае невозможности ее оказания в условиях заведений здравоохранения Украины.

После поступления в Минздрав надлежащим образом оформленных документов вопрос направления больного на лечение за границу рассматривается на заседании Комиссии министерства по вопросам направления на лечение за границу, где и принимается решение о целесообразности лечения за рубежом в каждом конкретном случае. Обязательным условием принятия Комиссией положительного решения должно быть составлено главным специалистом соответствующего профиля Минздрава Украины обоснование невозможности эффективного лечения больного в Украине, а также подтверждение медицинским учреждением зарубежной страны возможности оказания соответствующей специализированной помощи.