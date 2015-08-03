Дети из Львовской области, родители которых в АТО, оздоровятся в Израиле

20 детей из Львовской области, родители которых погибли или участвуют в антитеррористической операции на Донбассе, пройдут 10-дневный курс оздоровления в Израиле.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, 2 июля в Израиль из Львова вылетят 20 школьников 9-14 лет, которые в течение 10 дней будут отдыхать в пригороде Иерусалима на базе школы-пансиона и колледжа Goldstein Youth Village.

Goldstein Youth Village, также широко известная в мире под названием "Хава" (на иврите звучит Havat HaNoar HaTzioni), была основана еще в 1949 году для детей, пострадавших от Холокоста. Сегодня здесь учатся и живут студенты из разных стран мира.

Отправке детей на отдых в Израиль содействовали Посольство Израиля в Украине и авиакомпания МАУ.