Кризис середины жизни и как его преодолеть

Однажды, проснувшись утром, ты ощущаешь себя совсем одинокой, а свое существование считаешь бессмысленным и никому не нужным. Ты понимаешь, что жизнь уходит, половина или большая часть уже прожита, а ты еще ничего не успела сделать. Вполне возможно, что такие безрадостные мысли являются ни чем иным, как проявлением возрастного кризиса. Жизненный кризис может привести к разводу, депрессии, а может, наоборот, подтолкнуть человека к новым свершениям и переосмыслению своей жизни.

Как справиться с кризисом середины жизни? 1. Не следует убиваться по прожитым годам. То, что твой паспортный возраст меняется, еще ничего не значит, ведь главное, чтобы душа была молода, а ссылки на возраст, есть ни что иное, как проявление лени и нежелания что-либо делать.

2. Не следует связывать свое изменившееся состояние с возрастом. Забудь формулировку: «Годы уже не те…». В противном случае, тебе не минуют мысли об уходящей молодости.

3. Необходимо регулярно проходить обследование, наблюдаться у врача. Следи за своим здоровьем. Давай своему телу физические нагрузки, чтобы всегда чувствовать свободу в движениях и любить свое тело.

4. Не стоит паниковать, вступая в новую фазу своей жизни. Помни, что зрелость – это пора побед и достижений, ведь ты уже накопила достаточно опыта, знаний и умений, чтобы добиться желаемого.

5. Не следует скрывать свой истинный возраст. Наоборот, гордись своим новым качеством. Ты сильная, взрослая, яркая, привлекательная женщина, которая легко может себе позволить быть такой, как ей хочется. Ты можешь самостоятельно принимать решения, так как теперь только ты несешь за них ответственность.

6. Задумайся над тем, чем конкретно тебя пугает твой нынешний возраст.

Ты боишься, что станешь менее активной? Тогда ни в коем случае не позволяй себе лениться, больше двигайся, всегда будь в центре событий. Ты боишься потерять привлекательность? Тогда уделяй больше внимания своей внешности, посещай салоны красоты, приобретай новую модную одежду.

7. Если ты уже давно состоишь в браке, то можно обновить ваши отношения, устроив себе еще один медовый месяц или даже свадьбу, с новым красивым платьем, праздничным столом и гостями.

8. Осуществляй свои мечты вне зависимости от того, как на это реагируют окружающие. Это ты проживаешь эту жизнь, поэтому только тебе решать, какой она будет.

9. Поговори с человеком старше себя и расспроси о том, как он преодолел этот кризис, как складывается его жизнь сейчас, какие выводы он сделал, преодолев это испытание. Это поможет тебе справиться с собственными негативными эмоциями.

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