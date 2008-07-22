Ялтинские и керченские пляжи названы самыми ”заразными”

Санитарно-эпидемиологическая служба Украины предупреждает об опасности, подстерегающей на пляжах и в водоемах страны. В большинстве водных объектов обнаружены кишечные инфекции.

В рейтинге самых плохих - ялтинские и керченские пляжи. Нежелательно отдыхать на мариупольских, а также на нескольких пляжах Запорожья, Первомайска, что на Николаевщине, и Приморского Одесской области.

В нынешнем летнем сезоне в Украине должно было бы работать свыше тысячи пляжей. В июне действовало меньше половины, большинство было просто не готово.

segodnya.ua