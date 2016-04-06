Украина примет участие в европейском проекте по эпидемической безопасности



Об этом УНИАН сообщили в Минздраве.

MediPIET имеет цель усилить системы безопасности здоровья через развитие сети полевых эпидемиологов, обмена опытом и лучшими практиками. Ключевой задачей является усиление потенциала национальных систем в отношении эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями и их предупреждению, а также системы контроля за рисками в сфере общественного здоровья. Важной составляющей сотрудничества являются коммуникации, тренинги, обмен информацией и техническая поддержка между странами ЕС.

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Представители проекта будут находиться в Украине до 6 апреля 2016 года, чтобы презентовать возможности сотрудничества и обсудить оптимальные шаги дальнейшего сотрудничества.