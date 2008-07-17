Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» подарил дома 11 многодетным семьям из Закарпатья

Сегодня председатель Нацсовета по вопросам благотворительности при Президенте Украины Виталина Ющенко и директор Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий Заболотный в рамках общего проекта власти и бизнеса «Согрей любовью ребенка» вручили ключи от новых домов 11 многодетным семьям на Закарпатье, которые воспитывают больше 10 несовершеннолетних детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины".

В частности, Анатолий Заболотный отметил: ««Нет в мире волшебника, который бы мог решить все проблемы любой семьи, тем более, если в семье воспитывается не один, не два, а десять, четырнадцать и даже семнадцать детей. Мы тоже не волшебники, но мы точно знаем, что нужно сделать для того, чтобы максимально защитить ребенка, который воспитывается в семье. Речь в первую очередь идет о том, чтобы обеспечить эти семьи достойным хорошим жильем. И обеспечить защиту ребенка, сделать так, чтобы достойное воспитание стало возможным. Поэтому мы с огромной гордостью вручаем сегодня эти дома и чувствуем огромное счастье за то, что сделали».

Также Виталина Ющенко и Анатолий Заболотный приняли участие в открытии детского дома семейного типа «Чистый источник» в г. Виноградив. Директор фонда подарил детям игрушки, велосипеды и сувениры ФК «Шахтер».

В рамках общего проекта власти и бизнеса «Согрей любовью ребенка» Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» приобрело уже 18 домов для многодетных семей, которые воспитывают больше 10 несовершеннолетних детей. В целом Фонд заботится о 44 семьях из АР Крым, Донецкой, Закарпатской и Луганской областей. Предварительно с областными государственными администрациями были подписаны Меморандумы о сотрудничестве и взаимодействии.

На приобретение нового жилья, достройку и капитальный ремонт старых помещений для многодетных семей из бюджета Фонда уже направлено больше 17 млн. грн.