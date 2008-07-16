Фонд Рината Ахметова ”Развитие Украины” обеспокоен проблемой обеспечения вакциной БЦЖ

По информации Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», в регионах Украины на протяжении месяца отсутствовала вакцина БЦЖ, которая используется в качестве профилактики туберкулеза среди новорожденных и детей. Следует отметить, что отсутствие вакцины ставит под угрозу жизнь и здоровье новорожденных, ведь они находятся в группе риска относительно заражения туберкулезом.

Фонд откликнулся на просьбу двух регионов профинансировать закупку вакцины на период ее отсутствия. (Фондом были проведены переговоры с руководством Министерства здравоохранения Украины, в ходе которых выяснилось, что закупленная Министерством вакцина проходила процедуру проверки качества).

Донецкой и Ровенской областям было закуплено соответственно 15000 и 3500 доз вакцины. Сегодня вакцина уже поступила в регионы. Фонд будет отслеживать ситуацию с обеспечением вакциной и готов предоставлять необходимую организационную и финансовую помощи в этом вопросе.

Благотворительный фонд «Развитие Украины» в дальнейшем будет осуществлять деятельность, направленную на обеспечение доступа к качественному лечению пациентов, больных туберкулезом. С этой целью Фонд реализовывает проект, направленный на проведение мониторинга качества противотуберкулезных препаратов, которые используются для лечения туберкулеза в Украине, и будет информировать общественность о результатах его выполнения.