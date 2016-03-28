Аппарат Рады проработает законопроекты по здравоохранению

В ВР на следующей пленарной неделе состоится тематическое заседание по рассмотрению законопроектов, касающихся здравоохранения.

В Верховной Раде Украины на следующей пленарной неделе во вторник состоится тематическое заседание по рассмотрению ряда законопроектов в сфере здравоохранения.

Соответствующее поручение Аппарату Верховной Рады дал председатель парламента Владимир Гройсман во время Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

«Считаю, что одно заседание сделать для рассмотрения здравоохранения представляется абсолютно целесообразным и необходимым. Поэтому я просил бы Аппарат совместно с фракциями проработать перечень законов и позиций относительно их поддержки, внесения их на следующую, наверное, пленарную неделю, например, на вторник, на утреннее или вечернее заседание. Мы проведем в рамках здравоохранения», – заявил Гройсман.

Кроме того, председатель парламента поручил Аппарату Верховной Рады пригласить правительство к наработке решений, а также ознакомиться с позициями ассоциаций и представителей местных властей по вопросам, которые будут рассматриваться.

«Я очень просил бы Аппарат, свяжитесь с ассоциациями и, пожалуйста, проработайте эти законы, в том числе, и изучите мнение на местах: областных, местных советов, какова позиция, что нужно, возможно, усовершенствовать, и определить их позиции для дискуссии во время рассмотрения», – отметил Гройсман.

Следующая пленарная неделя пройдет с 12 по 15 апреля.