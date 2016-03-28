На этой неделе Рада планирует рассмотреть законопроекты по здравоохранению

Представитель президента Украины, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Степан Кубив настаивает на рассмотрении в Верховной Раде на этой неделе законопроектов относительно правовой сферы и системы здравоохранения.

Об этом Кубив заявил во время заседания Согласительного совета, сообщили УНИАН в пресс-службе «БПП».

«На этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть внесенные президентом Украины законопроекты, которые касаются реализации положений Стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов на 2015-2020 годы. Данные законопроекты направлены на реформирование системы принудительного исполнения решений судов и других органов, должностных лиц. Кроме того, президент подал законопроект № 4122 относительно увольнения генпрокурора Виктора Шокина», – сообщил Кубив.

Читайте такжеПравительство до сих пор не предложило стратегии реформирования медицины - ГройсманОн также отметил, что парламент должен рассмотреть законопроекты, касающиеся реформирования сферы здравоохранения: проект закона о внесении изменений в Закон Украины «Об экстренной медицинской помощи» (относительно обеспечения справедливой оплаты труда работников бригад экстренной медицинской помощи) №1164; проект закона о внесении изменений в Закон Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении» (относительно социальных гарантий работников здравоохранения) №1332; проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства по вопросам здравоохранения №2309а.

«Речь идет об организационно-правовом статусе учреждений здравоохранения. Там также представлены два альтернативных закона № 2309а-д и №2309а-1. Президент Украины говорил об изменениях государственной политики в сфере здравоохранения, и данный аспект рассматривался на заседании комитета», - отметил Кубив.

Также, по словам депутата, он поддерживает председателя ВР Владимира Гройсмана в вопросе о выделении отдельных дней для рассмотрения законопроектов, касающихся обороноспособности страны, во вторник и экономического блока - в четверг.