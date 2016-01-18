Нардепы хотят, чтобы Квиташвили отчитался о реформах в медицине

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Срочный отчет министра Квиташвили так и просится после заявлений о приоритете реформы здравоохранения в 2016 от президента, премьера и спикера", - отметила депутат.

Она добавила, что эту реформу с нетерпением ждут по всей стране, особенно в условиях бюджетной децентрализации. "После нашего регионального тура послов реформ в поддержку децентрализации могу однозначно утверждать, что изменений именно в медицине, и еще в образовании, больше всего ждут люди", - написала Гопко.

Читайте такжеКвиташвили не планирует отзывать свое заявление об отставке

Она напомнила, что презентация реформы отрасли на заседании Национального совета реформ была еще в апреле 2015 года. "И министр Квиташвили, и председатель профильного комитета представили свое видение, состоялась оживленная дискуссия, но дальше дело не пошло. Прежде всего, из-за нехватки политической воли и провала коммуникации между министерством и комитетом", - считает парламентарий.

В то же время, по ее мнению, "не в последнюю очередь эта воля была парализована еще и потому, что министр позволил навязать назначение людей с очень разными целями и интересами на должности в министерстве: от первого заместителя до руководителей подразделений и отдельных "специалистов".

Гопко также отметила, что госзакупки - "лишь одна из многих проблем здравоохранения, требующих неотложного решения".

"Поэтому приложу все усилия, чтобы состоялся срочный отчет министра: почему провалена (собственно, даже не начата!) реформа? Какой план на 2016 год? Где разработанные министерством законопроекты? Не красивые слайды "как все хорошо" от Квиташвили, а конкретно – идем по пунктам коалиционного соглашения и программы действий правительства и ставим жирные минусы: дерегуляция фармрынка - не сделано, закон о медицинском страховании – даже не начат, и так далее. Где свободный выбор пациентом врачей и медучреждений по принципу "деньги ходят за пациентом"? Где отделение контроля медучреждений от управления ими? Где контроль качества медицины с привлечением общественности? Где утверждение здорового образа жизни и качественной системы профилактики? Таких риторических вопросов – множество", - написала депутат.