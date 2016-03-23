В центральных и северных областях Украины завтра ожидается сильный снег, на востоке и юге - ливни

В центральных и северных областях Украины завтра ожидается сильный снег, на востоке и юге пройдет сильный дождь.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении безопасности дорожного движения ДПП Национальной полиции Украины.

«Сильный мокрый снег, образование снежного покрова 10-15 см синоптики прогнозируют в Винницкой, Черкасской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях, на дорогах гололедица. А в южных, восточных областях и в Кировоградской и Днепропетровской областях - сильные дожди», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСурок Тимка II "спрогнозировал" раннюю, но затяжную веснуПри таких погодных условиях правоохранители советуют водителям быть особенно внимательными, при движении неуклонно соблюдать требования Правил дорожного движения. «Не забывайте о ремнях безопасности, соблюдайте безопасную скорость и дистанцию, правила парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники). С особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам, в условиях недостаточной видимости пользуйтесь ближним светом фар или противотуманными фарами», - советуют правоохранители водителям и призывают отказаться от рискованного маневрирования, которое может привести к созданию аварийных ситуаций.