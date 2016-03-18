Численность населения Украины за январь сократилась на 22,4 тыс. человек, до 42 млн 738 тыс.

Численность населения Украины по состоянию на 1 февраля 2016 года составила 42 млн 738,1 тыс. человек, что, по оценкам Государственной службы статистики Украины, на 22,4 тыс. человек меньше, чем было на начало января текущего года.

В январе уменьшение численности населения объясняется естественным сокращением на 24,6 тыс. человек. В то же время миграционный прирост населения за месяц составил 2,2 тыс. человек.

В сообщении Госстата отмечается, что остается существенным превышение числа умерших над числом рожденных: на 100 умерших - 56 родившихся.

В январе 2016 года, по данным Госстата, в Украине родилось 31 568 детей, в то время как в январе 2015 года этот показатель составлял 34 981 ребенок. В январе было отмечено сокращение населения на 22 449 человек, тогда как в январе 2015 года население сократилось на 18 053 человека. В то же время число иммигрантов превысило количество эмигрантов на 2 219 человек в январе текущего года, в первый месяц 2015 года этот показатель составлял 2 253 человек.

В сообщении Госстата отмечается, что данные приводятся без учета Крыма и зоны проведения антитеррористической операции, а численность населения оценивается лишь без учета территории Крыма.

Как сообщал УНИАН, численность населения Украины по состоянию на конец 2015 года составила 42 млн 760,5 тыс. человек, что на 168,8 тыс. человек меньше, чем было на конец 2014 года.

Весной 2014 года после аннексии Крыма и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны в связи с началом активных боевых действий в регионе численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 млн с 45 млн человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Организация Объединенных Наций рекомендует проводить данную оценку не реже одного раза в десять лет.