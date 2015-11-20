В Украине проживает 42 млн 800 тысяч человек - Госстат
Численность населения Украины по состоянию на 1 октября текущего года составляла 42 млн 801 тыс. лиц, что, по оценкам Государственной службы статистики Украины, на 128 тыс. человек меньше, чем на аналогичную дату 2014 года.
Показатель рождаемости, по оценкам Госстата, в январе-сентябре текущего года составил 311 775 детей. По итогам первых трех кварталов 2014 года этот показатель составлял 355 120 детей. Отрицательный прирост населения за 9 месяцев текущего года составил 136 234 человек. Аналогичный показатель прошлого года был ниже – 118 079 человек.
Данные приводятся без учета Крыма и зоны проведения антитеррористической операции, отмечено в сообщении Госстата.
Как сообщал УНИАН, весной 2014 года после аннексии Крыма и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны в связи с началом активных боевых действий в регионе численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 млн с 45 млн человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.
Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Стоит отметить, что Организация Объединенных Наций рекомендует проводить данную процедуру не реже одного раза в десять лет.