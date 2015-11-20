В Украине проживает 42 млн 800 тысяч человек - Госстат

Показатель рождаемости, по оценкам Госстата, в январе-сентябре текущего года составил 311 775 детей. По итогам первых трех кварталов 2014 года этот показатель составлял 355 120 детей. Отрицательный прирост населения за 9 месяцев текущего года составил 136 234 человек. Аналогичный показатель прошлого года был ниже – 118 079 человек.

Данные приводятся без учета Крыма и зоны проведения антитеррористической операции, отмечено в сообщении Госстата.

Как сообщал УНИАН, весной 2014 года после аннексии Крыма и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны в связи с началом активных боевых действий в регионе численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 млн с 45 млн человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Стоит отметить, что Организация Объединенных Наций рекомендует проводить данную процедуру не реже одного раза в десять лет.