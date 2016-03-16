В Украине зарегистрировано 370 смертей от гриппа - Минздрав

В Украине с начала эпидсезона зарегистрировано 370 смертей от гриппа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«Начиная с 40-й недели 2015 года, в Украине зарегистрировано 370 вирусологически подтвержденных летальных случаев от гриппа, из них в 81,4% определен вирус гриппа типа А(H1N1)pdm09», - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в период 7-13 марта 2016 года гриппом и ОРВИ заболело почти 138 тыс. человек, из них 66,8% - дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины по сравнению с предыдущей неделей уменьшился на 30,7% и составил 35,4 на 10 тысяч населения.

Самая высокая заболеваемость в Украине гриппом и ОРВИ зарегистрирована в Киеве, наименьшая остается в Харьковской области.

«На 10-й неделе 2016 г. во всех регионах страны показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превысили эпидемические пороги и находятся в пределах от -31,8% в Ривненской до -79,4% в Харьковской областях. Среди лиц, которые обратились за медицинской помощью, удельный вес госпитализированных составляет 5,9%, из них 5657 детей в возрасте до 17 лет», - отмечается в сообщении.